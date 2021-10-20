Португалия

Бразилец может продолжить карьеру в Португалии.

Полузащитник Рейнир, принадлежащий мадридскому Реалу, может перейти в Бенфику в январе, сообщает издание AS.

Бразильский хавбек присоединился к Боруссии Дортмунд на правах аренды, но не может закрепиться в немецком клубе. В данный момент 19-летний игрок ведет переговоры с Бенфикой, чтобы присоединиться к клубу уже в зимнее трансферное окно и там продолжить развитие.

Действующий контракт Рейнира с Реалом рассчитан до июня 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 5 поединков в футболке Боруссии Д.