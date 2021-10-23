Португалия

Футболист продолжает стабильно демонстрировать высокую результативность.

С момента перехода из колумбийского Хуниор Барранкилья в стан португальского Порту летом 2019 года, колумбийский фланговый полузащитник Луис Диас взял себе за правило забивать не менее 10 голов за "драконов" по ходу каждого сезона.

В свой дебютный футбольный год в Европе талантливый исполнитель атакующего плана оформил 14 голов и 7 результативных передач, а через сезон остановился на показателе в 11 результативных ударов и шести пасах.

На данный момент, на счету Луиса Диаса уже 7 голов и одна голевая передача в текущем сезоне, что делает его одним из наиболее эффективных игроков своей позиции на субконтиненте.

Очевидно, что благодаря таким показателям способный занять позицию на обоих флангах игрок заинтересовал европейские клубы, среди которых итальянский журналист Николо Скира выделяет английские Челси и Ньюкасл, а также мюнхенскую Баварию и мадридский Реал.

Каждая из этих команд уже запросила информацию о 24-летнем полузащитнике, а агенту Пини Захави поручено начать переговоры о трансфере со всеми желающими заполучить футболиста.

Остановить на пути перехода в стан другого клуба может лишь сумма отступных за игрока — 70 млн евро, от которой Порту отступать не намерен.