Португалия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Португалии.

В рамках центрального матча 16-го тура чемпионата Португалии Бенфика отправилась в гости к Порту, где потерпела поражение со счетом 1:3.

Автором единственного гола в составе лиссабонского клуба стал украинский нападающий Роман Яремчук, который поразил ворота действующего чемпиона страны на 47-й минуте, а уже на 52-й минуте был заменен на Валентино Лазаро.

Вероятно, эта замена в первую очередь была связана с удалением Алмейды, который на 48-й минуте оставил Бенфику в меньшинстве.

Обзор матча:

Порту — Бенфика 3:1

Голы: Виейра, 34, Пепе, 37, Тареми, 69 — Яремчук, 47

Удаление: Алмейда, 48 (Бенфика)