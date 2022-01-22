Португалия

Футболист заставил боссов клуба сомневаться, что ему 27 лет.

Защитника Порту и ДР Конго Шанселя Мбемба подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает Correio da Manhã.

По информации источника, футболист, которому по действующему паспорту 27 лет, мог обмануть клуб и власти Португалии.

Некоторые источники направили в FIFA жалобу, в которой сообщили, что Мбемба может быть 33 года, а не 27.

Клуб решил обезопасить свою репутацию и отказался от идеи продления контракта с защитником. Действующее соглашение истекает в конце текущего сезона.

Вероятно, что африканец больше не сыграет за "драконов". Ранее он успешно выступал за Андерлехт и Ньюкасл.

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