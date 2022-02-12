Украинец отличился голевой передачей.
Фото ФК Бенфика
12 февраля 2022, 23:19
В рамках 22 тура чемпионата Португалии Бенфика в домашних стенах переиграла Санта-Клару со счетом 2:1.
Гости воспользовались ошибками в обороне "орлов" в середине первого тайма. На 21 минуте Мохеби открыл счет в матче.
Однако на второй тайм Бенфика вышла агрессивной и не только сравняла счет, но и добыла победу. На 62 минуте Нуньес реализовал пенальти. Через две минуты Нуньес забил второй мяч, а голевую передачу отдал украинец Роман Яремчук, появившейся на поле во втором тайме.
Несмотря на победу Бенфика продолжает перебывать на третьей позиции, отставая от второго Спортинга на 4 очка, а от лидера чемпионата Порту — на 10.
Бенфика - Санта-Клара 2:1
Голы: Нуньес, 62, 64 — Мехеби, 21