Футболист рискует надолго оказаться вне игры.
Пепе, Getty Images
15 февраля 2022, 06:55
Защитник Порту и сборной Португалии Пепе может надолго остаться без футбола.
После матча чемпионата Португалии против Спортинга, 38-летний футболист был уличен в ударе директора лиссабонской команды.
Главный арбитр встречи Жоау Пиньеро указал в рапорте об агрессивных действиях со стороны футболиста и дело пошло в дисциплинарные инстанции.
По информации A Bola, регламент лиги предусматривает дисквалификацию за подобные нарушения сроком от двух месяцев до двух лет.
К слову, Пепе — не единственный фигурант в этом деле. Бруну Табате из Спортинга также будет отстранен, так как ударил директора Порту.