Португалия

Футболист рискует надолго оказаться вне игры.

Защитник Порту и сборной Португалии Пепе может надолго остаться без футбола.

После матча чемпионата Португалии против Спортинга, 38-летний футболист был уличен в ударе директора лиссабонской команды.

Relatório do árbitro diz que Pepe deu um pontapé a Hugo Viana

Isto é grave e falso já que todas as câmaras estavam apontar para este momento e ñ houve qualquer pontapé por parte de Pepe

Depois desta situação ambos se abraçaram

Vão ver que ainda nos vão acusar da invasão Alcochete pic.twitter.com/IHWp0xuTK6 — Ninguém sente como a gente a mística somos nós (@UnidospeloPorto) February 14, 2022

Главный арбитр встречи Жоау Пиньеро указал в рапорте об агрессивных действиях со стороны футболиста и дело пошло в дисциплинарные инстанции.

По информации A Bola, регламент лиги предусматривает дисквалификацию за подобные нарушения сроком от двух месяцев до двух лет.

К слову, Пепе — не единственный фигурант в этом деле. Бруну Табате из Спортинга также будет отстранен, так как ударил директора Порту.