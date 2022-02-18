Португалия

Украинский нападающий опять не попал в стартовый состав.

Бенфика в рамках поединка 23 тура чемпионата Португалии сыграет на выезде против Боавишты.

Роман Яремчук остался на скамье запасных, в который раз не получив место в стартовом составе команды.

Отметим, что ранее украинский нападающий пропустил несколько матчей из-за полученного повреждения глаза.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 29 поединков, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов.

Напомним, что матча Боавишта — Бенфика начнется в 22:15. Следить за ключевыми событиями матча можно на Football.ua.