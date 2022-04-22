До вашої уваги відео найкращих моментів півфінального поєдинку Кубка Португалії.
Порту – Спортінг, twitter.com/FCPorto
22 апреля 2022, 08:59
У матчі-відповіді півфіналу Кубка Португалії Порту здобув мінімальну перемогу над лісабонським Спортінгом, чого виявилося більш ніж достатньо для виходу "драконів" в заключну стадію турніру.
Автором єдиного гола у цьому протистоянні став Тоні Мартінес, хоча навіть у разі нічийного результату Порту виходив би у фінал Кубка Португалії за рахунок перемоги у першому матчі з рахунком 2:1.
Зазначимо, що Порту розіграє цей трофей з Тонделою, яка на шляху до фіналу вибила друголігову Мафру (3:0; 1:1). Фінал Кубка Португалії відбудеться 22 травня 2022 року.
Огляд матчу:
Порту – Спортінг Л 1:0 (перший матч – 2:1)
Гол: Тоні Мартінес, 83.