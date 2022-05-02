Португалия

Шість гравців із чемпіонату Португалії опинилися у першій десятці цього списку.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory на своєму офіційному сайті опублікував список із десяти найдорожчих футболістів світу, які на даному етапі своїх кар'єр не виступають в одному з п'яти найкращих чемпіонатів Європи (АПЛ, Ла Ліга, Серія А, Бундесліга та Ліга 1).

У розрахунок бралися гравці з першостей Португалії, Нідерландів, Бразилії, США, Бельгії, Австрії, Туреччини, Данії, Швейцарії та Шотландії.

Так, виходячи з цього рейтингу, найдорожчим футболістом виявився форвард лісабонської Бенфіки Дарвін Нуньєс, якого оцінили у 70,7 мільйонів євро. Другий рядок дістався вінгеру амстердамського Аякса Антоні (57,5 мільйона євро), а третій — центральному захиснику Гонсалу Інасіу з лісабонського Спортінга (52,2 мільйона євро).

Топ-10 найдорожчих футболістів не з топ-5 ліг за версією CIES виглядає так: