Португалия

Португальський клуб не має змоги забезпечити нападнику збереження рівня доходів.

Бразильський новачок донецького Шахтаря Давід Нерес під час минулої трансферної кампанії перейшов до складу українського колективу з амстердамського Аяксу, однак через початок чергового витку агресії проти України досі не мав змоги дебютувати в складі "гірників" у офіційному матчі.

Зрештою, 25-річний виконавець може полишити склад команди без ігрового досвіду, якщо лісабонська Бенфіка, о полює на футболіста, домовиться про трансфер з керівниками Шахтаря.

Останнє не виглядає великою проблемою для клубу, який найближчим часом не матиме змоги брати участь у офіційних матчах, однак "орли" зіштовхнулися з несподіваним для себе показником зарплатні Нереса, який може стати причиною зриву перемовин.

Португальська команда не має змоги платити гравцю більше 3 млн євро "чистими", які він мав би змогу отримувати під час виступів за "гірників", через що тепер буде змушена вмовляти потенційного новачка зменшити власні запити.