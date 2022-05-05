Португалия

Португальський клуб підпише футболіста на повноцінній основі.

Спортінг Лісабон погодив з Манчестер Сіті трансфер захисника Педро Порро. Про це повідомив Фабріціо Романо.

За його інформацією, вже у кінці травня лісабонці зроблять офіційну пропозицію Сіті. Сумма трансферу складатиме 8,5 мільйонів євро.

Клуб пропише клаусулу на 22-річного гравця — 45 мільйонів євро. Але Манчестер Сіті зможе повернути його за 20 мільйонів. Контракт буде розрахований на 3 роки.

На рахунку Порро у поточному сезоні 33 матчі за Спортінг в усіх змаганнях, чотири голи та чотири гольові передачі.

Педро Порро — вихованець Жирони, де й розпочав свою професійну кар'єру. Захисник з 2021 року викликається до збірної Іспанії, за яку дебютував у матчі проти збірної Грузії.