Бенфіка не зуміла відібрати очки у свого опонента.
РОМАН ЯРЕМЧУК, GETTY IMAGES
07 травня 2022, 22:27
У рамках 33 туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Порту. Український нападник Роман Яремчук не влучив у стартовий склад.
На 73-й хвилині гри при рахунку 0:0 він вийшов на заміну замість Гонсала Рамуша.
Бенфіка зазнала поразки у матчі, поступившись на 94-й хвилині гри – 0:1.
Ця перемога дозволила Порту достроково стати чемпіоном Португалії. Це тридцята перемога в лізі у Порту. Лідером є Бенфіка – має 37 перемог.
Бенфіка – Порту 0:1
Гол: Санусі, 90+4.