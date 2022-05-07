Португалия

Бенфіка не зуміла відібрати очки у свого опонента.

У рамках 33 туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Порту. Український нападник Роман Яремчук не влучив у стартовий склад.

На 73-й хвилині гри при рахунку 0:0 він вийшов на заміну замість Гонсала Рамуша.

Бенфіка зазнала поразки у матчі, поступившись на 94-й хвилині гри – 0:1.

Ця перемога дозволила Порту достроково стати чемпіоном Португалії. Це тридцята перемога в лізі у Порту. Лідером є Бенфіка – має 37 перемог.

Бенфіка – Порту 0:1

Гол: Санусі, 90+4.