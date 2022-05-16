Португалия

56-річний спеціаліст продовжить кар'єру в іншому місці.

Брага на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Карлуша Карвальяла.

Керівництво португальського клубу пропонувало нову угоду для 56-річного спеціаліста, але він вирішив продовжити свою кар'єру в іншому місці.

Нагадаємо, Карвальял очолив Брагу у 2020 році та у дебютному сезоні взяв Кубок Португалії.

За підсумками цього сезону Брага набрала 65 очок після 34 ігор та посіла четверте місце.