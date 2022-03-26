Португалия

Лісабонські клуби поборються за португальського вінгера.

Нападник Барселони Франсішку Трінкан потрапив в сферу інтересів Бенфіки та лісабонського Спортінга, повідомляє видання Record.

Трінкан виступає на правах оренди в Вулвергемптоні, але англійський клуб навряд буде активувати опцію викупу футболіста за 25 млн фунтів. Бенфіка та Спортінг хочуть скористатися цією ситуацією, щоб підписати португальця влітку.

Чинний контракт Трінкана з Барселоною розрахований до червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Барселона може використати Трінкана в угоді по Адамі Траоре.