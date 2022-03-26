Лісабонські клуби поборються за португальського вінгера.
Франсішку Трінкан, Getty Images
26 марта 2022, 19:39
Нападник Барселони Франсішку Трінкан потрапив в сферу інтересів Бенфіки та лісабонського Спортінга, повідомляє видання Record.
Трінкан виступає на правах оренди в Вулвергемптоні, але англійський клуб навряд буде активувати опцію викупу футболіста за 25 млн фунтів. Бенфіка та Спортінг хочуть скористатися цією ситуацією, щоб підписати португальця влітку.
Чинний контракт Трінкана з Барселоною розрахований до червня 2025 року.
Раніше повідомлялося, що Барселона може використати Трінкана в угоді по Адамі Траоре.