Команда Сержиу Консейсау зробила чемпіонський дубль.
ФОТО ФК ПОРТУ
22 травня 2022, 21:53
У рамках фінальної зустрічі Кубку Португалії Порту зумів переграти Тонделу з рахунком 3:1.
Головним творцем успіху Порту став Таремі, який спочатку відкрив рахунок у першому таймі, а у другому забив ще один м'яч у зустрічі. Також голом відзначився Вітінья. У Тондели забив Борхес.
Порту виграв Кубок Португалії 18 раз в історії. Останній раз їм підкорювалось таке досягнення у сезоні-2019/20. Відзначимо, що Порту також у цьому сезоні став чемпіоном країни.
Порту - Тондела 3:1
Голи: Таремі, 22, 74, Вітінья, 52 — Борхес, 73