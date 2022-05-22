Португалия

Команда Сержиу Консейсау зробила чемпіонський дубль.

У рамках фінальної зустрічі Кубку Португалії Порту зумів переграти Тонделу з рахунком 3:1.

Головним творцем успіху Порту став Таремі, який спочатку відкрив рахунок у першому таймі, а у другому забив ще один м'яч у зустрічі. Також голом відзначився Вітінья. У Тондели забив Борхес.

Порту виграв Кубок Португалії 18 раз в історії. Останній раз їм підкорювалось таке досягнення у сезоні-2019/20. Відзначимо, що Порту також у цьому сезоні став чемпіоном країни.

Порту - Тондела 3:1

Голи: Таремі, 22, 74, Вітінья, 52 — Борхес, 73