Португалия

Португальский клуб складає шорт-лист на літо.

Бенфіка готується до продажу Дарвіна Нуньеса за великі гроші, що дозволить посилити інши позиції в складі команди.

Ліссабонський клуб націлився на центрального півзахісника Рівер Плейту Енцо Альвареса, повідомляє Ніколо Скіра.

В поточному сезоні Альварес зіграв 19 матчів за аргентинський гранд, забивши при цьому вісім м'ячів та віддавши шість гольових передач.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 6.5 млн євро. Контракт хавбека із "мільонерами" розрахований до літа 2025 року.

Раніше повідомлось, що Бенфіка зацікавлена в підписанні бразильского захисника.