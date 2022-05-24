Португальский клуб складає шорт-лист на літо.
енцо фернандес, getty images
24 травня 2022, 18:45
Бенфіка готується до продажу Дарвіна Нуньеса за великі гроші, що дозволить посилити інши позиції в складі команди.
Ліссабонський клуб націлився на центрального півзахісника Рівер Плейту Енцо Альвареса, повідомляє Ніколо Скіра.
В поточному сезоні Альварес зіграв 19 матчів за аргентинський гранд, забивши при цьому вісім м'ячів та віддавши шість гольових передач.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 6.5 млн євро. Контракт хавбека із "мільонерами" розрахований до літа 2025 року.
Раніше повідомлось, що Бенфіка зацікавлена в підписанні бразильского захисника.