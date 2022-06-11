Португалия

Автор визначального для Німеччини голу в XXI сторіччі виявився непотрібним португальському клубу.

Уже не перший рік ні в кого не виникає сумнівів, що кар’єра професійного футболіста для німецького півзахисника Маріо Гьотце вже в 30-річному віці знаходиться на нижчому із можливих щаблів.

Наразі футболіст грає в складі нідерландського ПСВ, куди восени 2020 року перебрався з дортмундської Боруссії.

Але після непоганого виступу за минулий футбольний рік, виконавцем почали знову цікавитися імениті клуби Європи.

Зокрема, одним із претендентів на Маріо певний час вважалась лісабонська Бенфіка.

Проте, як повідомляють португальські ЗМІ, інтерес "орлів" був лишень тимчасовим захопленням, і наразі вони втратили будь-яке бажання проводити переговори щодо можливого трансфера.

У цьому сезоні Гьотце за 52 матчі забив 12 голів та віддав 11 гольових передач.