Нидерланды. Новость
Сам футболіст не проти змінити клуб перед наступним сезоном.
Маріо Гетце, Getty Images
01 червня 2022, 00:38
Півзахисник ПСВ Маріо Гетце у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Sport1 Патрік Бергер у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 29-річного німця зацікавлені Мілан та Бенфіка.
Також наголошується, що у Маріо в контракті прописано суму відступних у розмірі 4-5 мільйонів євро. Його чинна угода розрахована до літа 2024 року.
Минулого сезону Гетце провів 52 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 11 результативних передач.