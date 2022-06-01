Нидерланды. Новость

Сам футболіст не проти змінити клуб перед наступним сезоном.

Півзахисник ПСВ Маріо Гетце у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Sport1 Патрік Бергер у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного німця зацікавлені Мілан та Бенфіка.

Також наголошується, що у Маріо в контракті прописано суму відступних у розмірі 4-5 мільйонів євро. Його чинна угода розрахована до літа 2024 року.

Минулого сезону Гетце провів 52 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 11 результативних передач.