Нападник повернувся на Батьківщину.
франсішку трінкан, фото спортінг
13 липня 2022, 15:38
Нападник каталонської Барселони Франсішку Трінкан продовжить свою кар'єру у Португалії.
Лісабонський Спортінг оголосив про оренду футболіста строком на один рік. Окрім того, клуб матиме змогу викупити контракт Трінкана по завершенню сезону за 10 млн євро.
Минулий сезон Трінкан провів у стані Вулвергемптону, де за 30 матчів зміг забити три м'ячі та віддати одну результативну передачу.
Раніше повідомлялось, що Барселона матиме опцію зворотного викупу форварда.