Португалия

Нападник повернувся на Батьківщину.

Нападник каталонської Барселони Франсішку Трінкан продовжить свою кар'єру у Португалії.

É hora de brilhares de Leão ao peito ✨🦁



Bem-vindo, Trincão ✍️ #EuSouSporting pic.twitter.com/ydeDrfWqTJ — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) July 13, 2022

Лісабонський Спортінг оголосив про оренду футболіста строком на один рік. Окрім того, клуб матиме змогу викупити контракт Трінкана по завершенню сезону за 10 млн євро.

Минулий сезон Трінкан провів у стані Вулвергемптону, де за 30 матчів зміг забити три м'ячі та віддати одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що Барселона матиме опцію зворотного викупу форварда.