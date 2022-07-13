Нападник каталонської Барселони Франсішку Трінкан продовжить свою кар'єру у Португалії.

Лісабонський Спортінг оголосив про оренду футболіста строком на один рік. Окрім того, клуб матиме змогу викупити контракт Трінкана по завершенню сезону за 10 млн євро.

Минулий сезон Трінкан провів у стані Вулвергемптону, де за 30 матчів зміг забити три м'ячі та віддати одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що Барселона матиме опцію зворотного викупу форварда.