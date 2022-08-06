Португалия

Українці зустрілися у чемпіонаті Португалії.

У рамках першого туру чемпіонату Португалії Бенфіка у Лісабоні не залишила шансів Ароці (4:0).

У першому таймі за господарів забивали Жилберту, Рафа Сілва, Енцо Фернандес. У другому був забитий один гол — знову на рахунку Рафи.

Відзначимо, що на полі у другому таймі зустрілись український форвард Роман Яремчук з Бенфіки та новачок Ароки Богдан Мілованов — для захисника цей матч став дебютним.

Яремчук на 72 хвилині зустрічі змінив Гонсалу Рамоса. Мілованов вийшов на поле на 46 хвилині замість Руїні.

Бенфіка - Арока 4:0

Голи: Жилберто, 8, Рафа Сілва, 41, 86, Фернандес, 45.