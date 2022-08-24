Португалия

26-річний норвежець став одноклубником Романа Яремчука.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Феєнорда Фредріком Аурснесом.

Угода з 26-річним норвежцем розрахована до літа 2027 року. За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу становила 13 мільйонів євро.

Минулого сезону Аурснес провів 50 поєдинків, у яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі. Також він відіграв два матчі у поточній кампанії.

Нагадаємо, вчора Бенфіка обіграла Динамо (3:0) у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів і пройшла в груповий етап найпрестижнішого єврокубкового турніру.