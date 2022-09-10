Португалия

Президент Бенфіки прокоментував стан українського форварда після початку повномасштабної агресії.

26-річний український нападник Роман Яремчук за підсумками цьогорічної літньої трансферної кампанії став гравцем бельгійського Брюгге, здійснивши трансфер із лісабонської Бенфіки, до складу якої долучився лише торік.

Президент "орлів" Руї Кошта в одному зі своїх останніх інтерв’ю розповів про причини цього трансферу.

"Яремчук заслуговує на слова вдячності за всю роботу, яку він виконав у Бенфіці. Люди навіть не знають, що він пережив за останній сезон, коли війна повністю охопила його країну, а його батьки опинились в її епіцентрі! За перші тижні війни Яремчук схуд на шість кілограмів.

І хоча він завжди при цьому перебував на тренуваннях у чудовому настрої, проте йому було важко робити те, що він вміє робити. Це було зумовлено війною.

Зрештою, для нього з'явилася можливість у Бельгії, і ми зрозуміли, що для цього ней варіант буде найкращим", — заявив функціонер.

У складі Бенфіки українець відзначився дев’ятьма голами та сімома гольовими передачами в 48 матчах.