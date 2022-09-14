Португалия

Вболівальники після розгромної поразки у ЛЧ були розлючені.

Після несподіваної поразки від Брюгге у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, фанати Порту повели себе некоректно до головного тренера "драконів" Сержиу Консейсау.

Після того, як фахівець на авто залишив стадіон, вболівальники різко перестріли його на вулиці. Фізичної розправи не було, але вікна в машині фани розбили.

Також тренер разом із пасажирами авто наслухались словесних образ на свою адресу, чим були шоковані. Порту вже засудив дії своїх вболівальників.

Порту програв два стартових поєдинки у груповому етапі Ліги чемпіонів. У чемпіонаті в них справи теж не найкращі — третє місце після шести турів.