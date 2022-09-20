Португалия

Гравець Бенфіки прийняв несподіване рішення у зв'язку з особистими причинами.

Лісабонське Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про рішення 29-річного півзахисника Рафи Сілви завершити виступи у складі національної збірної Португалії. Звернення з цього приводу зробив і сам футболіст.

"Я прошу, щоб усі поважали причини особистого характеру. Я виступав за національні збірні всіх вікових категорій 40 разів ,я допоміг виграти Євро-2016 і Лігу націй, і я завжди буду у першому ряду, підтримуючи команду. Національна збірна продовжуватиме приносити радість португальцям , починаючи з Ліги націй і Чемпіонату світу 2022 року" — підсумував Рафа.

"Правління FPF поважає рішення, прийняте Рафою, який разом з нами пережив два найбільші досягнення національної збірної — Євро-2016 і Лігу націй. Рафа назавжди залишиться одним із нас, і він заслуговує нашого визнання та подяки" — сказано у заяві Федерації футболу Португалії.

Зазначимо, що у складі головної команди своєї країни починаючи з 2014 року Сілва провів 25 матчів, забитими м'ячами не відзначався.