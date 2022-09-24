Контракт іспанського фулбека з Бенфікою спливає влітку 2023 року.
Алехандро Грімальдо, getty images
24 вересня 2022, 20:20
Лівий захисник лісабонської Бенфіки Алехандро Грімальдо незабаром може змінити клубну прописку і вирушити до більш сильного чемпіонату.
Угода 27-річного іспанця з його поточним клубом спливає влітку 2023 року. Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, поки що сторони не погодили нову угоду, незважаючи на ризик з боку Бенфіки втратити свого ключового гравця безкоштовно.
За інформацією джерела, у чергу за Грімальдо вже вишикувалася ціла черга з європейських топ-клубів, які хотіли б бачити іспанця у своїй команді.
На даному етапі мова йдеться про інтерес з боку Манчестер Сіті, туринського Ювентуса, мадридського Атлетіко та каталонської Барселони.
У поточному сезоні Грімальдо провів 13 матчів, у яких забив один гол і віддав три асисти.