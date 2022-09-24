Португалия

Контракт іспанського фулбека з Бенфікою спливає влітку 2023 року.

Лівий захисник лісабонської Бенфіки Алехандро Грімальдо незабаром може змінити клубну прописку і вирушити до більш сильного чемпіонату.

Угода 27-річного іспанця з його поточним клубом спливає влітку 2023 року. Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, поки що сторони не погодили нову угоду, незважаючи на ризик з боку Бенфіки втратити свого ключового гравця безкоштовно.

За інформацією джерела, у чергу за Грімальдо вже вишикувалася ціла черга з європейських топ-клубів, які хотіли б бачити іспанця у своїй команді.

На даному етапі мова йдеться про інтерес з боку Манчестер Сіті, туринського Ювентуса, мадридського Атлетіко та каталонської Барселони.

У поточному сезоні Грімальдо провів 13 матчів, у яких забив один гол і віддав три асисти.