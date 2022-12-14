Португалия

Португальський гранд готує склад до виступів у плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Лісабонська Бенфіка гідно завершила першу частину поточного сезону, уникнувши поразок у національній першості, а також здобувши право на участь у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Однак у колективі Рогера Шмідта все одно до останнього часу залишались виконавці, чия подальша доля виступів у складі "орлів" викликала певні запитання.

Зокрема, контракт основного голкіпера Одіссеаса Влаходімоса добігає кінця влітку 2024 року, і вже зараз Бенфіка має кілька пропозицій щодо свого футболіста.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, португальський гранд наразі впевнено крокує до продовження взаємин із 28-річним греком аж до 2027 року.

У цьому сезоні Одіссеас зіграв 32 матчі, пропустивши 20 голів та 17 разів відстоявши "на нуль".