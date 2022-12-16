Саме так вважає президент одного з місцевих грандів.
Кріштіану Роналду. Getty Images
16 грудня 2022, 11:28
Найпопулярніший вільний агент Кріштіану Роналду не повернеться до Португалії найближчим часом.
Саме так вважає президент представника "Великої португальської трійки" — Порту Пінту да Кошта.
"Наразі все залежить від самого Кріштіану Роналду та клубів, які зацікавлені у його послугах.
Але я вам точно можу сказати — в Португалії ніхто не має можливості дати йому те, що він заробляє і все ще хоче заробляти.
І це робить його великим футболістом, непотрібно цей факт знецінювати", — сказав да Кошта.
Читай також матеріал: Кріштіану Роналду. Гравець, який не в змозі впоратися з реальністю.