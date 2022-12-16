Португалия

Саме так вважає президент одного з місцевих грандів.

Найпопулярніший вільний агент Кріштіану Роналду не повернеться до Португалії найближчим часом.

Саме так вважає президент представника "Великої португальської трійки" — Порту Пінту да Кошта.

"Наразі все залежить від самого Кріштіану Роналду та клубів, які зацікавлені у його послугах.

Але я вам точно можу сказати — в Португалії ніхто не має можливості дати йому те, що він заробляє і все ще хоче заробляти.

І це робить його великим футболістом, непотрібно цей факт знецінювати", — сказав да Кошта.

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