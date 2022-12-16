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37-річний португалець, судячи з усього, знаходиться на заході кар'єри, але цілком здатний написати ще один розділ у своєму футбольному шляху.

Повернення Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед влітку 2021 року почалося з твіту, який набрав один мільйон лайків за годину, а закінчилося усе обопільним розірванням його контракту. Майже місяць пройшов відколи Роналду заявив, що не поважає Еріка тен Гага — головного тренера Юнайтед. Також критику та гострі висловлювання зазнали власники клубу, родина Глейзерів, під час інтерв'ю Пірсу Моргану.

Його запальні коментарі змусили МЮ провести швидку та ретельну внутрішню перевірку із залученням юристів, і 22 листопада було оголошено, що контракт 37-річного гравця було розірвано. Роналду вперше у своїй професійній кар’єрі залишився без клубу, а в лютому йому виповниться 38 років. Залишаються запитання щодо того, як він опинився в цій ситуації та якими можуть бути його подальші кроки.

Що саме сталося в Юнайтед?

Роналду завершив свій перший сезон у Юнайтед як найкращий бомбардир, забивши 18 голів у Прем’єр-лізі та довівши, що він все ще ефективний на найвищому рівні. Потім він пропустив передсезонний тур клубу до Таїланду та Австралії, вирішальний період для новопризначеного тен Гага, щоб окреслити свої тактичні вимоги, через особисті причини, і згодом йому довелося наздоганяти втрачене з рештою команди.

Після поразки від Брентфорда з рахунком 0:4 у серпні тен Гаг був цілком готовий до відходу Роналду, і клубам було сказано, що Манчестер може виплачувати частину його зарплати, щоб полегшити відхід. Вважалося, що Кріштіану заробляв близько £450 000 ($555 000) на тиждень, набагато більше, ніж може собі дозволити більшість клубів, і Юнайтед розумів, що потрібна фінансова допомога, щоб полегшити його відхід.

Але джерела наполягають, що кілька клубів відмовилися платити навіть 80 000 фунтів стерлінгів на тиждень за підписання контракту з гравцем, який забив 24 голи у всіх турнірах у сезоні-2021/22, через побоювання щодо його здатності підшлаштуватися під стиль їхніх команд.

За кілька тижнів до другого відходу Роналду з Юнайтед він відмовився вийти на заміну в захоплюючому переможному поєдинку проти Тоттенгема і покинув Олд Траффорд завчасно до фінального свистка. Це призвело до того, що йому сказали тренуватися самостійно. Відбулися особисті розмови між високопоставленими особами клубу і представниками Роналду, коли стало зрозуміло, що ситуація стає неспроможною.

Однак, коли була домовленість про взаємне розірвання угоди, ці дискусії відбулися віртуально. Цей процес очолив Річард Арнольд, виконавчий директор Юнайтед. Джерела команди наполягають, що клуб підтримує позитивні стосунки з Жорже Мендешем, агентом Роналду та агентством Gestifute. Було відмічено, що без зв’язку між двома сторонами міг би виникнути більш негативний результат.

Також в переговорах брав активну участь Рікардо Регуфе, близький соратник Роналду, якого називають "ключовою фігурою" у перемовинах. Робочі стосунки пари налічують 15 років. Регуфе відповідав за спортивний маркетинг у Nike Portugal та займався національною командою. Потім він пішов, щоб стати щоденним менеджером Роналду.

Регуфе був у кожному португальському сборі протягом останніх восьми турнірів і святкував на полі з гравцями перемогу на Євро-2016. Він прибув із командою в Катар, а португальська газета Record стверджувала, що деякі гравці були незадоволені на його помітну роль за лаштунками. Манчестер, зі свого боку, знав, що вони мають перевагу у перемовинах і, той факт, що Роналду хотів піти — підірвало його позицію. Вони мали підстави піти більш ворожим шляхом, але хотіли зберегти зіпсовані стосунки та його статус одного з найкращих гравців клубу. Тим не менш, не було наміру платити те, що залишилося від його контракту.

Джерела наполягають, що Кріштіану не наполягав на чомусь нерозумному під час фінальних дискусій. Час від часу Юнайтед додає в контракти з працівниками пункти, які обмежують майбутню роботу, наприклад, щоб перешкодити суперникам переслідувати персонал протягом перших шести місяців після їх відходу, але тепер Роналду може приєднатися до будь-якого клубу, якого забажає. Йому також не потрібно повертатися до Каррінгтона і прибирати свою шафку в роздягальні. Важливі пункти вже були зроблені до цієї перерви в клубному сезоні на проведення чемпіонату світу в Катарі.

Куди він міг би піти?

Під час інтерв'ю з Морганом Роналду окреслив свої плани продовжувати грати на найвищому рівні до 40 років і зізнався, що зараз дивиться на футбол як на "бізнес". Останніми днями з'явилися повідомлення про те, що колишній форвард Реала і Ювентуса збирався приєднатися до саудівського клубу Аль-Наср за контрактом на два з половиною роки вартістю приблизно 173 мільйони фунтів на рік. Він відкинув ці історії та сказав, що вони "неправдиві" після перемоги Португалії у 1/8 фіналу чемпіонату світу з рахунком 6:1 над Швейцарією.

Він також розповів Моргану, що влітку відхилив пропозицію з Саудівської Аравії і суму понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Захист його рекорду в Лізі чемпіонів у 140 голів був мотивуючим фактором у його бажанні покинути Юнайтед у попереднє трансферне вікно, а поїздка в Саудівську Аравію на той час зробила б ці амбіції недосяжними.

Але оскільки Ліонель Мессі, його давній суперник і другий у списку Ліги чемпіонів із 129 голами, має намір приєднатися до клубу МЛС Інтер Маямі, рекорд може бути захищено, таким чином усунувши одну з перешкод для потенційного переходу в Саудівську Аравію. Важке питання для Роналду — якщо він хоче продовжувати грати на найвищому рівні, то: хто захоче його підписати? І, що не менш доречно, хто міг дозволити собі підписати його?

Квартальні результати Юнайтед показали масштаби фінансового удару, який завдано придбанням Роналду. На 2023 фінансовий рік Манчестер підвищив свої прогнози щодо EBITDA — прибутку до сплати відсотків, податків та амортизації — до 125-140 мільйонів фунтів стерлінгів із попереднього очікуваного діапазону 100-110 мільйонів фунтів стерлінгів "в результаті зниження витрат на зарплату гравцям".

Цю вигоду для банківського балансу Юнайтед у розмірі від 15 до 30 мільйонів фунтів стерлінгів можна пояснити зарплатою Роналду за грудень-червень, яка вираховується з фонду заробітної плати, а також покращенням базових доходів. Хто міг дозволити собі такі витрати? Реал Мадрид, клуб, у якому він провів дев'ять сезонів після переходу з Манчестера у 2009 році, вже відмовив возз'єднанню. Барселона, інша найкраща команда в Іспанії, не має грошей, та влітку підписала нападника мюнхенської Баварії Роберта Левандовські.

Челсі міг придбати Роналду влітку, коли Мендеш зустрівся з новим співвласником лондонців Тоддом Болі в Португалії, але тодішній головний тренер Томас Тухель був категорично проти цієї ідеї, і клуб відмовився від неї. Незважаючи на те, що Тухель був звільнений у вересні, важко уявити сценарій, за якого будь-яка англійська команда підпише Роналду, враховуючи, як закінчився його другий період у Юнайтед.

Про Парі Сен-Жермен часто пишуть як про єдину команду у Європі, яка може дозволити собі платити йому зарплату, але вони можуть похвалитися суперзірковою трійкою: Мессі, Неймаром і Мбаппе. Навіть якщо Мессі піде, як повідомлялося, чемпіони Франції виключали можливе підписання Роналду. Влітку Мендеш звернувся до Наполі, але зараз вони лідирують у Серії А і, здається, мають добрі справи зі своєю командою в поточному стані. Також важко ігнорувати питання про те, чи є у них необхідні фінанси, щоб повернути Роналду в Серію А.

Лісабонський Спортінг, перший професійний клуб португальця, міг наблизитися до його підписання влітку, але, вчергове підкреслюємо, гроші завжди були очевидним каменем спотикання для будь-якої угоди. Він міг би створити історію, у якій скорочує зарплату та повертається до Спортінга в емоційній зустрічі з командою, яка подарувала йому професійний дебют у віці 17 років, але коли ця ідея виникла, з'явилися запитання щодо того, чи Рубен Аморім, їхній тренер, хотів би поставити під сумнів свій проект і прийняти форварда у клуб. Стало зрозуміло, що він цього не зробив, і його позиція була підтримана керівництвом команди.

Мейджор Лігу часто рекламують як потенційний напрямок, але Роналду завжди стверджував, що хоче продовжувати грати на найвищому рівні. Незважаючи на те, що північноамериканська ліга продовжує розвиватися, вона значно відстає від найконкурентніших внутрішніх змагань Європи. Інтер Маямі — команда MLS, яку найчастіше пов’язують із переходом Роналду, і з погляду способу життя та комерційного сенсу вона виглядає добре. Однак раніше вони оголосили про бажання підписати Мессі.

Чому він не грав на чемпіонаті світу?

Цей ЧС надав Роналду можливість продемонструвати талант, який подарував йому статус одного з найкращих футболістів усіх часів. Забитий гол за Португалію в першій груповій грі — навіть з пенальті — був вчасним нагадуванням, що він ще не готовий відмовитися від амбіцій грати на найвищому рівні. Однак у третьому турі групового матчу проти Південної Кореї Роналду був замінений на 65-й хвилині, і виглядав помітно розчарованим Фернанду Сантушем, тренером своєї національної команди.

Пізніше Сантуш сказав, що йому "справді не подобається (реакція Роналду)", і відмовився сказати, чи розпочне колишній гравець Юнайтед свою наступну гру у старті. Вперше з чемпіонату Європи 2008 року, Кріштіану не вийшов у старті на одному з великих турнірів. Федерація футболу Португалії (FPF) була змушена спростувати повідомлення на Батьківщині про те, що Роналду погрожував покинути їхню команду на мундіалі.

"FPF уточнює, що капітан національної збірної Кріштіану Роналду жодного разу не погрожував покинути збірну під час турніру у Катарі", — йдеться в повідомленні.

"Кріштіану Роналду щодня створює унікальний послужний список на службі національної збірної та країни, який потрібно поважати і який свідчить про безсумнівну ступінь відданості національній команді".

Тоді Роналду опублікував такий підпис — поряд зі світлиною святкування Португалії — в Instagram: "Група надто об’єднана, щоб її розбили зовнішні сили. Нація, надто смілива, щоб її залякав будь-який ворог". Той факт, що Гонсалу Рамуш, пряма заміна Роналду в матчі зі Швейцарією, зробив хет-трик у гучній перемозі в грі, підвищив ймовірність того, що Сантуш залишить його на лаві запасних.

Незважаючи на те, що до цього турніру деякі припускали, що Португалія є кращою командою без нього, більшість спостерігачів вважали немислимим, щоб Роналду розпочав чвертьфінал чемпіонату світу проти Марокко у запасі. Доволі несподівано.

То чим це закінчується?

Його форма або, здавалося б, її відсутність змусили колишніх гравців і експертів припустити, що час просто наздогнав людину, якій залишилося два місяці до 38 років, і він більше не має тих здібностей, як колись. Але це гравець, який забив 24 голи минулого сезону — 18 у Прем’єр-лізі, шість у Лізі чемпіонів — і все ще є відчуття, що ви ставите проти того, хто зробив щось особливе у своїй кар'єрі.

Роналду є рекордсменом не лише для Португалії, але й для всього міжнародного футболу: у нього 118 голів, він провів 195 матчів, а також виграв Євро-2016, перший великий трофей Португалії, його ім’я вже вкарбоване в книги з історії золотими літерами.

Однак це було тоді. Нинішня розповідь зображує гравця, який не в змозі впоратися з реальністю, що він вже не в тій формі, як раніше, і що це перетворюється на кінець того, що було блискучою кар’єрою у минулому. Але це Роналду, людина, для якої звичайні умовності не діють. І хоча його виступи з серпня свідчать про протилежне, існує внутрішнє відчуття неминучості того, що він напише ще одну главу.

Проте, чим закінчиться ця історія, доведеться дізнатися пізніше.

За матеріалами порталу The Athletic