Португалия

Португальський півзахисник висловився про звільнення головного тренера збірної Португалії.

Напередодні стало відомо про те, що Фернанду Сантуша було звільнено з посади головного тренера національної збірної Португалії після вильоту з чемпіонату світу-2022 від Марокко на стадії 1/4 фіналу.

Португальський півзахисник Бернарду Сілва написав прощальний лист 68-річному фахівцю.

"Велика подяка Містеру Фернанду Сантушу. Тренер, який майже вісім років тому відкрив мені двері в збірну Португалії. Тренер, який з Португалією виграв два єдині титули в нашій історії.

Багато моментів радості, а також трохи смутку, але перш за все і найголовніше – задоволення від роботи з великою людиною, яка назавжди залишиться в історії нашого футболу", — написав Бернарду Сілва в своєму Instagram.



Нагадаємо, що Сантуш очолював збірну Португалії з 2014 року. У 2016 році команда під його керівництвом виграла чемпіонат Європи, а у 2019-му — Лігу націй.