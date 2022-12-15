Португальський фахівець закінчив свій шлях в національній збірній.
ФЕРНАНДУ САНТУШ, GETTY IMAGES
15 грудня 2022, 20:21
Португалія залишилась без головного тренера Фернандо Сантуша. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу.
Сантуш очолював збірну Португалії з 2014 року. У 2016 році команда під його керівництвом виграла чемпіонат Європи, а у 2019-му — Лігу націй.
Португалія призначить нового тренера в найближчі тижні.
Раніше повідомлялося, що Каштру потрапив до короткого списку претендентів на посаду головного тренера збірної Португалії.
Що ж до нинішнього керманича італійської Роми Жозе Моуріньо, то подібний варіант розглядається як найменш імовірний.