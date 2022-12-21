Португалия

Клуб готовий продати талановитого півзахисника.

Півзахисник Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандес провів дуже якісний чемпіонат світу-2022 і був визнаний найкращим молодим гравцем турніру.

Було очевидно, що на 21-річного футболіста після закінчення мундіалю буде багато бажаючих. Саме тому Бенфіка одразу дала топ-клубам зрозуміти, що просто вони його отримати не зможуть.

Лісабонці, які вміють непогано заробляти на своїх гравцях, поставили на Енцо цінник — 120 мільйонів євро.

Є цілий ряд клубів, які хотіли б бачити перспективного гравця у себе. ПСЖ, Реал, Барселона, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед — лише частина з них.

Представники цих команд вже поспілкувались з менеджером футболіста, щоб дізнатись про його плани на майбутнє.