Клуб готовий продати талановитого півзахисника.
Енцо Фернандес, Getty Images
21 грудня 2022, 10:58
Півзахисник Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандес провів дуже якісний чемпіонат світу-2022 і був визнаний найкращим молодим гравцем турніру.
Було очевидно, що на 21-річного футболіста після закінчення мундіалю буде багато бажаючих. Саме тому Бенфіка одразу дала топ-клубам зрозуміти, що просто вони його отримати не зможуть.
Лісабонці, які вміють непогано заробляти на своїх гравцях, поставили на Енцо цінник — 120 мільйонів євро.
Є цілий ряд клубів, які хотіли б бачити перспективного гравця у себе. ПСЖ, Реал, Барселона, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед — лише частина з них.
Представники цих команд вже поспілкувались з менеджером футболіста, щоб дізнатись про його плани на майбутнє.