Португалия

Ніколас може залишитися довше у Лісабоні.

Ніколас Отаменді, потенційний вільний агент у червні 2023 року після фантастичного чемпіонату світу.

Бенфіка запропонувала нову дворічну угоду футболісту, але на даному етапі переговори ще не просунулися.

Рівер Плейт не є варіантом для Отаменді, який хоче продовжувати виступати в Європі.

Ніколас успішними виступами на мундіалі, можливо, очікує на запрошення від топів, котрі можуть дати йому крайній великий контракт.

Наразі портал Transfermarkt оцінює футболіста аргентинської збірної у 3 мільйони євро.