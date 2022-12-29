Очільник Бенфіки відзначився дотепним коментарем щодо свого футболіста.
Енцо Фернандес, Getty Images
29 грудня 2022, 14:11
Після тріумфального для збірної Аргентини чемпіонату світу-2022 в Катарі, одним із головних імен під час прийдешньої трансферної кампанії стане півзахисник лісабонської Бенфіки Енцо Фернандес.
За право підписати 21-річного виконавця вже змагаються провідні клуби Старого Світу накшталт англійських Манчестер Юнайтед та Челсі, а суми, якими оперують ці команди під час бажання підписати гравця, викликають виключно захват.
120 млн євро — від такої позначки бажає починати розмови лісабонський колектив, і "сині" вже готові перевищити їхні запити своєю пропозицією.
Останній коментар президента Бенфіки Руї Кошти виключно підігріває ситуацію довкола футболіста його клубу.
"Ми не хочемо відмовлятись від послуг Енцо Фернандеса вже в січні, але за 120 млн євро ми готові порадувати хлопця", — заявив функціонер.
За 2022 рік Фернандес зіграв 59 матчів, забив 14 голів та віддав 13 гольових передач.