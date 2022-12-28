Англія

Лондонці мають намір завершити трансфер найкращого молодого гравця чемпіонату світу-2022 вже цієї зими.

Центральний півзахисник національної збірної Аргентини та лісабонської Бенфіки Енцо Фернандес може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі вже у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Зак Лові, лондонський Челсі зробив офіційну пропозицію португальському клубу за 21-річного аргентинця у розмірі 130 мільйонів євро, що на 10 мільйонів євро більше ніж сума відступних, що прописана в контракті.

За інформацією джерела, президент Бенфіки Руй Кошта вчора, 27 грудня, розмовляв з Енцо і сподівається, що обіцянка виграти чемпіонат і продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів переконає його залишитися як мінімум до літа.

Раніше єдиним клубом, який готовий платити за Енцо Фернандеса 120 мільйонів євро, був Манчестер Юнайтед. Також повідомлялося про пропозицію Ліверпуля у розмірі 100 мільйонів євро.