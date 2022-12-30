Черговий трансфер із перспективою продажу за великі кошти.
Андреас Шельдеруп, scoutedftbl.com
30 грудня 2022, 13:49
Норвезький футбол останнім часом також став важливим постачальником якісних футбольних кадрів до провідних чемпіонатів Європи.
Черговим трансфером із місцевої ліги вже найближчим часом стане нападник Норшелланна Андреас Шельдеруп.
У своєму 18-річному віці цей юнак зумів привернути до себе увагу лісабонської Бенфіки власною результативністю — 10 голів та один гольовий пас у 17 зіграних матчах.
Такі показники зумовили підсумкову вартість, яку зголосився заплатити за цього гравця колектив "орлів" — 10 млн євро + різноманітні бонуси.
Шельдеруп уже дав згоду на перехід до португальського гранду, і наразі очікується остаточний вердикт його поточного клубу.
Вихованець Буде-Глімт свого часу в 2020 році перейшов до академії Норшелланна на правах вільного агента.