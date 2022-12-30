Норвезький футбол останнім часом також став важливим постачальником якісних футбольних кадрів до провідних чемпіонатів Європи.

Черговим трансфером із місцевої ліги вже найближчим часом стане нападник Норшелланна Андреас Шельдеруп.

У своєму 18-річному віці цей юнак зумів привернути до себе увагу лісабонської Бенфіки власною результативністю — 10 голів та один гольовий пас у 17 зіграних матчах.

Такі показники зумовили підсумкову вартість, яку зголосився заплатити за цього гравця колектив "орлів" — 10 млн євро + різноманітні бонуси.

Шельдеруп уже дав згоду на перехід до португальського гранду, і наразі очікується остаточний вердикт його поточного клубу.

Вихованець Буде-Глімт свого часу в 2020 році перейшов до академії Норшелланна на правах вільного агента.