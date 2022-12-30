Португалия

Черговий трансфер із перспективою продажу за великі кошти.

Норвезький футбол останнім часом також став важливим постачальником якісних футбольних кадрів до провідних чемпіонатів Європи.

Черговим трансфером із місцевої ліги вже найближчим часом стане нападник Норшелланна Андреас Шельдеруп.

У своєму 18-річному віці цей юнак зумів привернути до себе увагу лісабонської Бенфіки власною результативністю — 10 голів та один гольовий пас у 17 зіграних матчах.

Такі показники зумовили підсумкову вартість, яку зголосився заплатити за цього гравця колектив "орлів" — 10 млн євро + різноманітні бонуси.

Шельдеруп уже дав згоду на перехід до португальського гранду, і наразі очікується остаточний вердикт його поточного клубу.

Вихованець Буде-Глімт свого часу в 2020 році перейшов до академії Норшелланна на правах вільного агента.