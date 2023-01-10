Португалия

Футболіст залишиться у Португалії.

Півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес не залишить Бенфіку взимку. Про це повідомив головний тренер клубу Рогер Шмідт.

Футболіст цікавив декілька топових європейських клубів, у томи числи і лондонський Челсі, проте трансфер так і не відбувся.

"Я вже декілька разів говорив про те, що Енцо тут. Вопрос про його трансфер закритий. Він щасливий бути у цьому клубі.

Енцо гарно тренується. Він – частина команди, її ключовий гравець, і цим все сказано", — цитує Шмідта A Bola.

Раніше президент Бенфіки Руї Кошта назвав суму, за яку "орли" готові продати найкращого молодого гравця чемпіонату світу-2022.