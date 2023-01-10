Футболіст залишиться у Португалії.
Енцо Фернандес, Getty Images
10 січня 2023, 16:26
Півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес не залишить Бенфіку взимку. Про це повідомив головний тренер клубу Рогер Шмідт.
Футболіст цікавив декілька топових європейських клубів, у томи числи і лондонський Челсі, проте трансфер так і не відбувся.
"Я вже декілька разів говорив про те, що Енцо тут. Вопрос про його трансфер закритий. Він щасливий бути у цьому клубі.
Енцо гарно тренується. Він – частина команди, її ключовий гравець, і цим все сказано", — цитує Шмідта A Bola.
Раніше президент Бенфіки Руї Кошта назвав суму, за яку "орли" готові продати найкращого молодого гравця чемпіонату світу-2022.