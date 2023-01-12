Португалия

Молодий футболіст далі буде грати на Ештадіу да Луш.

Португальська Бенфіка офіційно оголосила про перехід нападника норвезького Русенборга Каспера Тенгстедта.

22-річний данець підписав контракт із португальським грандом до 2028 року. За версією Transfermarkt, Русенборг отримав за футболіста 9,5 мільйони євро.

Тенгстедт перейшов у Русенборг лише влітку 2022 року, і в 14 матчах чемпіонату Норвегії продемонстрував вражаючий результат, забивши 15 голів та віддавши 7 гольових передач.

До цього перспективний форвард грав у складі датського Хорсенса, Мідтьюлланна та другої команди німецького Нюрнберга.

"Бенфіка — чудовий клуб, мені подобається, як вони грають . Я з нетерпінням чекаю гри перед уболівальниками та на Ештадіу да Луш.

Я нападник, який також може грати на позиції вінгера, який завжди прагне забивати голи. Я добре б'ю, сподіваюся, ви побачите це на полі", — заявив Тенгстедт.