Португалия

Українець повернувся у стартовий склад команди.

У рамках 20 туру португальської Ліги Арока на власному полі з мінімальним рахунком здолала Санта Клару — 1:0.

На 49 хвилині Алан Руїс відкрив рахунок. Як результат — його гол виявився єдиним та переможним у цьому протистоянні.

У стартовому складі на цей поєдинок вийшов український правий захисник Ароки Богдан Мілованов. Він відіграв усі 90 хвилин.

Для Мілованова це 11 матч у сезоні-2022/23. Він перебрався в Ароку влітку 2022 року з хіхонського Спортинга.

Відзначимо, що після 20 зіграних турів Арока займає 6 сходинку і є претендентом за вихід у єврокубки. В них однакова кількість балів з Каса Піа, яка у зоні Ліги конференцій.