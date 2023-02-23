Португалия

Сторони досі так і не погодили умови щодо продовження угоди.

Крайній захисник лісабонської Бенфіки Алехандро Грімальдо може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Поточний контракт 27-річного іспанця з португальським клубом спливає влітку 2023 року, але, за інформацією джерела, сторони так і не домовилися щодо продовження цієї угоди.

Таким чином, якщо домовитися так і не вийде, Грімальдо залишить Бенфіку наприкінці поточної кампанії на правах вільного агента.

Цього сезону Алехандро Грімальдо провів за "орлів" 38 поєдинків, у яких він забив п'ять голів і віддав вісім результативних передач.