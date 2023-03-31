Португалия

Тренер продовжить працювати з командою.

Бенфіка подовжила співпрацю з головним тренером Рогером Шмідтом, повідомляє офіційний сайт лісабонців.

Стверджується, що сторони підписали нову угоду, яка буде діяти до літа 2026 року.

Зазначимо, що німецький тренер очолив португальську команду влітку минулого року. Він провів на чолі команди 43 матчі — 36 перемог, п'ять нічиїх та дві поразки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бенфіка продовжила контракт із основним голкіпером Одіссеасом Влаходімосом.