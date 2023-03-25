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Тренер клубу з Португалії прокоментував статус своєї команди.

Рогер Шмідт прокоментував статус нинішнього клубу — цитує портал Cabine Desportiva.

"Бенфіка є найбільшим показником у футболі. Ніхто не купував цей клуб за 4 мільярди і не вливав мільйони євро.

Це клуб, де люди заощаджують щомісяця, щоб мати можливість ходити на стадіон. Це клуб з 20 різними видами спорту і всі слідують за ним з пристрастю".

Лісабонці впевнено крокують до чемпіонства та готується до протистояння з Інтером у чвертьфіналі чемпіонської ліги.