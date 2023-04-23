Португалия

Досвідчений захисник ще пограє на високому рівні.

Один з лідерів захисної лінії Порту Пепе вирішив продовжити контракт із клубом, повідомляє офіційний сайт.

40-річний центральний захисник поставив підпис під новим контрактом до літа 2024 року.

"Де б я не був, я завжди шануватиму цей клуб", — сказав футболіст.

Пепе виступав за Порту з 2004 по 2007 рік, після чого переїхав в Іспанію, підписавши контракт із Реалом. Саме в Мадриді пройшла його найкраща частина кар'єри.

Проте у 2019 році, після вояжу у Бешикташ, Пепе повернувся у Порту, де став капітаном клубу. Наразі на його рахунку 245 матчів за "драконів", 14 голів та 9 асистів.