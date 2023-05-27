Португалия

Відбулися матчі завершального туру чемпіонату Португалії.

Сьогодні, 27 травня, пройшли матчі заключного 34 туру Прімейри ліги, за підсумками яких визначився чемпіон Португалії та фінальні позиції клубів у турнірній таблиці.

Бенфіка обіграла Санта-Клару з рахунком 3:0 завдяки голам у виконанні Рамуша, Рафи Сілви та Грімальдо.

У паралельному матчі Порту здобув перемогу над Віторією Гімарайнш із рахунком 3:0. Авторами голів у складі "драконів" стали Таремі, Отавіо та Еванілсона.

Таким чином Бенфіка стала чемпіоном Португалії, набравши 87 очок, що на два бали більше, ніж у Порту. Обидві команди заробили собі путівки до групового етапу Ліги чемпіонів.

Третє місце та путівка до кваліфікації Ліги чемпіонів дісталася Бразі, яка ще проведе свій матч проти Пасуш Феррейри о 22:30 за київським часом.

Четверте місце та путівка до групового етапу Ліги Європи дісталася Спортінгу, який поступився Бразі лише одним очком.

Тим часом до кваліфікації Ліги конференцій потрапили Арока та Віторія Гімарайнш. Арока в останньому турі обіграла Портімоненсе (2:0), а Віторія поступилася Порту (0:3).

Щодо невдах, то з елітного дивізіону Португалії вилетіли Санта-Клара та Пасуш Феррейра. У перехідних матчах у боротьбі за виживання зіграє Марітіму, якому протистоятиме Ештрела Амадора. Матчі відбудуться 3 та 11 червня.