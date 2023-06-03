Португалия

Гарний виклик для іспанського спеціаліста.

Візела на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Пабло Вільяр.

Контракт із 36-річним іспанцем розрахований на один сезон.

Вільяр розпочинав кар'єру в іспанських клубах помічником. Потім у сезоні-2018/19 він працював асистентом Фабрі Гонсалеса у львівських Карпатах, після чого став наставником Погроньє у 2021 році. Останнім місцем роботи був литовський Рітеряй, який він залишив у березні цього року.

За підсумками сезону Візела посіла 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.