Турецький хавбек залишив Феєнорд і продовжить кар'єру в Португалії.
Оркун Кекчю, ФК Бенфіка
10 червня 2023, 20:13
Бенфіка офіційно оголосила про підписання центрального півзахисника Оркуна Кекчю, права на якого раніше належали нідерландському Феєнорду.
Деталі угоди щодо 22-річного турка не уточнюються, проте, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, лісабонський клуб погодився заплатити за футболіста рекордні для себе 30 мільйонів євро.
Також стверджується, що Фєєнорд заробить 25% з наступного продажу Кекчю.
Цього сезону Оркун Кекчю провів за Фєєнорд 46 поєдинків, у яких він забив 12 голів, віддав 5 результативних передач та допоміг своїй вже колишній команді виграти перше чемпіонство Нідерландів у XXI сторіччі.