Португалия

Турецький хавбек залишив Феєнорд і продовжить кар'єру в Португалії.

Бенфіка офіційно оголосила про підписання центрального півзахисника Оркуна Кекчю, права на якого раніше належали нідерландському Феєнорду.

Деталі угоди щодо 22-річного турка не уточнюються, проте, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, лісабонський клуб погодився заплатити за футболіста рекордні для себе 30 мільйонів євро.

Також стверджується, що Фєєнорд заробить 25% з наступного продажу Кекчю.

Цього сезону Оркун Кекчю провів за Фєєнорд 46 поєдинків, у яких він забив 12 голів, віддав 5 результативних передач та допоміг своїй вже колишній команді виграти перше чемпіонство Нідерландів у XXI сторіччі.