Португалия

35-річний футболіст підпише контракт на рік.

Анхель Ді Марія завершує перехід до Бенфіки, повідомляє Record.

За інформацією джерела, у середу сторони узгодили всі деталі угоди: аргентинець підпише контракт на один сезон.

Допоміг переконати Ді Марію повернутися до Бенфіки Ніколас Отаменді.

Аргентинець вже виступав за Бенфіку з 2007 по 2010 рік, вигравши з клубом чемпіонат Португалії. Сьогодні Ювентус офіційно оголосив про відхід Анхеля вільним агентом.

У складі "зебр" Ді Марія встиг провести 40 матчів, забивши вісім голів та віддавши сім гольових передач.