Португалия

Португальський верстат юних талантів не зупиняється ні на мить.

Як і очікувалось, молодіжний чемпіонат Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року, що цими днями відбувається на теренах Грузії та Румунії, відкрив футбольному світу чимало перспективних імен.

Одним із таких є 18-річний португальський центральний півзахисник лісабонської Бенфіки Жоау Педру Гонсалвеш Невеш, або просто Жоау Невеш.

Юнак тільки з початку 2023 року долучився до основного складу "орлів", проте вже встиг зіграти у 17 матчах (604 хвилини) чемпіонату, забивши один гол, та трьох зустрічах (27 хвилин) Ліги чемпіонів УЄФА, зробивши один гольовий пас.

На міжнародній першості він узагалі дебютував у складі команди категорії U-21, відігравши не менше 67 хвилин у кожному матчі на груповому етапі та забивши в останньому матчі проти Бельгії (2:1), що допомогло "хрестоносцям" вийти на Англію в чвертьфіналі.

На цьому тлі інтерес англійського Манчестер Юнайтед відмінно підпадає під розклад матчів молодіжних збірних обох країн, тож скати "Червоних дияволів" наживо переглядатимуть гру за участі потенційного новачка.

Тим часом Невеша оцінили на порталі Transfermarkt у 10 млн євро, хоча Бенфіка все одно проситиме за нього в кілька разів більше.