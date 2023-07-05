Португалия

Досвідчений аргентинець повернеться до лісабонського клубу.

Атакуючий півзахисник Анхель Ді Марія, який залишив цього літа туринський Ювентус на правах вільного агента, продовжить кар'єру в Португалії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 35-річний аргентинець повернеться до лісабонської Бенфіки, за яку він виступав у період з 2007 по 2010 рік.

Відзначається, що сторони повною мірою завершили роботу над документами щодо цього трансферу. Ді Марія сьогодні підпише контракт до червня 2024 року.

У складі Ювентуса минулого сезону Анхель Ді Марія встиг провести 40 матчів, забивши вісім голів та віддавши сім гольових передач.