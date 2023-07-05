Досвідчений аргентинець повернеться до лісабонського клубу.
Анхель Ді Марія, Колаж: Фабріціо Романо
05 липня 2023, 13:13
Атакуючий півзахисник Анхель Ді Марія, який залишив цього літа туринський Ювентус на правах вільного агента, продовжить кар'єру в Португалії.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 35-річний аргентинець повернеться до лісабонської Бенфіки, за яку він виступав у період з 2007 по 2010 рік.
Відзначається, що сторони повною мірою завершили роботу над документами щодо цього трансферу. Ді Марія сьогодні підпише контракт до червня 2024 року.
У складі Ювентуса минулого сезону Анхель Ді Марія встиг провести 40 матчів, забивши вісім голів та віддавши сім гольових передач.