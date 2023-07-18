Португалия

Команда хоче підписати гравця з представника Каталонії.

Півзахисник Барселони Ніко Гонсалес, швидше за все, залишить клуб цього літа, щоб шукати практику в іншій команді, але він все ще чекає зеленого світла від клубу.

Минулий сезон Ніко провів на правах оренди у Валенсії, і, хоча він продемонстрував хороші результати, йому завадила невдала травма. Менеджер Барселони Хаві Ернандес хотів поглянути на нього перед сезоном, проте може передумати давати йому більше ігрового часу та не взяти його з командою до США в рамах товариських зустрічей.

Однак агент іспанського гравця Жорже Мендеш шукає варіанти, і, як повідомляє Sport, знайшов один у Португалії. Порту погодився взяти Ніко в оренду на наступний сезон, де він буде грати в Лізі чемпіонів.

Єдине, чого не вистачає, це зеленого світла від Хаві для завершення угоди.