Португалия

Португальський клуб також оголосив про фінансові умови угоди.

Брага на своєму офіційному сайті оголосила про підписання вінгера Роні Лопеша, права на якого раніше належали Севільї.

27-річний португалець підписав із клубом Прімейри контракт на наступні три сезони, а саме до літа 2026 року.

У пресрелізі Браги відзначається, що цей трансфер відбувся безкоштовно, без гарантованих виплат, проте Севілья може отримати 500 тисяч євро у разі виконання певних індивідуальних та командних вимог.

Крім того, клуб іспанської Ла Ліги отримає 20% від наступного продажу Роні Лопеша, який у минулому сезоні виступав за Труа на правах оренди, зігравши 32 матчі, забивши 7 голів та віддавши 5 асистів.